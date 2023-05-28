Психолог объяснила, как избавить маленьких детей от водобоязни Психолог Полина: чтобы избавить ребенка от водобоязни, нужно искупаться с ним вместе

Фото: Shutterstock

Для того чтобы избавить ребенка от боязни погружения в воду, родителю необходимо погрузиться в ванну вместе с ним, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Анжелика Полина. По ее словам, изначально нужно опускать ребенка в пустую ванну и приносить ему туда игрушки. С каждым новым разом необходимо добавлять воду до тех пор, пока чадо не погрузится в нее полностью, отметила специалист.

Начинайте с купаний в ванне. Сначала приучите ребенка к пустой ванночке, чтобы он понял, что это безопасное место. Включайте в процесс игрушки. <...> Попробуйте, чтобы он погрузил в воду руки, ноги, постепенно все тело. Помните про темп ребенка и не подгоняйте его. <...> Используйте совместное купание. Дети с удовольствием подражают родителям, братьям или сестрам. Видя, как близкий, родной человек бесстрашно купается, ребенок сразу забудет, что он боялся воды, и с удовольствием присоединится к нему, — отметила психолог.

По ее словам, во время процесса купания родители должны следить за интонацией голоса и говорить с ребенком спокойно. Кроме этого, принятие ванны можно превратить в игру, для этого взрослый должен войти в роль сказочного персонажа, советует Полина. Она отметила, что эти способы позволят избежать страха воды, а также наладить контакт родителя и ребенка в случае болезненного отдаления.

Психолог рекомендует родителям с каждым новым приемом ванны уменьшать время пребывания с ребенком. По ее словам, в какой-то момент дитя придется оставить одного. Если же ребенок не готов принимать полноценную ванну, стоит использовать влажные полотенца, утверждает Полина.

Если же предстоит купание в водоеме, можно дома надеть нарукавники и поиграть с ними, — добавила специалист.

Ранее тренер по плаванию Антон Куфтерин заявил, что ребенка необходимо учить плаванию в раннем детстве, так как он сможет быстрее адаптироваться к водной среде и освоить несколько стилей плавания. Он уточнил, что для обучения маленьких детей обычно используются различные вспомогательные устройства вроде нарукавников и досок для плавания.