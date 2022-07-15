Тренер объяснил, почему ребенка нужно учить плаванию в раннем детстве Тренер Куфтерин: чем младше ребенок, тем быстрее он адаптируется к водной среде

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Если научить ребенка плаванию в раннем детстве, то он быстрее адаптируется к водной среде и сможет освоить несколько стилей плавания, заявил тренер по плаванию Антон Куфтерин. Он уточнил, что для обучения маленьких детей обычно используются различные вспомогательные устройства, вроде нарукавников и досок для плавания, пишет РИАМО.

Ребенка учить плавать нужно с раннего детства. Чем младше, тем быстрее он адаптируется к водной среде. Если тренер или родитель не может присутствовать с маленьким ребенком в воде, то, конечно, используются вспомогательные предметы, например нарукавники, пояса и доски для плавания, — пояснил Куфтерин.

По его словам, спортивный инвентарь помогает ребенку качественнее отрабатывать технику движений рук и ног в воде. Куфтерин рассказал, что детей обычно учат плавать в двух стилях: кроль на спине и на груди. Сначала тренировки длятся по полчаса, потом время увеличивают. Тренер посоветовал учиться плаванию в бассейне, а не в открытых водоемах.

На открытой воде всегда труднее учить плавать, чем в бассейне. В бассейне ребенок и взрослый видят границы, знают куда плыть, куда встать, за что взяться и так далее. На открытой воде такого нет, — резюмировал Куфтерин.

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