Психолог объяснил, зачем нужен психиатрический скрининг сотрудников Психолог Сультеев: психиатрический скрининг для сотрудников необходим в их же интересах

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Минздрав России разработал новый порядок проведения медосмотра работников компаний и предприятий, согласно которому работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг, если на профосмотре или при трудоустройстве у них обнаружат признаки психического заболевания, сообщает «360». В беседе с изданием психолог Марсель Сультеев пояснил, что это правило — в интересах самих же работников.

Важно донести это в контексте, что работодатель берет на себя финансовое обременение, чтобы провести человеку обследование. Показать людям, что стараются именно для них. <...> Проблемы психического характера встречаются у многих людей. Они могут даже не догадываться об этом, — подчеркнул психолог.

По словам юриста по трудовому праву работы Александра Южалина, психиатрический скрининг является законной мерой безопасности на работе. Эта процедура уже давно предусмотрена для целого ряда профессий и должностей, например, для работников, которые связаны с управлением транспортными средствами. Занимаясь некоторыми видами трудовой деятельности, человек должен подтвердить, что не имеет психических заболеваний или противопоказаний.

На медицинских осмотрах выявляют подозрения на противопоказания к трудовой деятельности по части психиатрии. Чтобы убедиться в этом или опровергнуть, работника могут направить на обследование. При этом любое освидетельствование может быть только с согласия работника, — пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае подтверждения психического заболевания работодатель может прекратить с работником трудовые отношения, либо отстранить его, чтобы он не причинил вред себе или окружающим, либо предоставить ему другую работу, которая не противопоказана по состоянию здоровья.

Ранее психолог Евгений Идзиковский назвал нехватку высококвалифицированных специалистов главным минусом бесплатной психологической помощи по ОМС. Он отметил, что большинство профессионалов предпочитают заниматься частной практикой и вряд ли согласятся работать в поликлиниках.