Психолог объяснил отказ россиян прививаться от коронавируса

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Государство не может доходчиво объяснить гражданам, что вакцинироваться нужно всем. Об этом в интервью НСН заявил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов, говоря о причинах отказа россиян прививаться от коронавируса.

Психолог считает , что власти должны серьёзнее отнестись к вопросу информирования населения. По его словам, у многих переболевших складывается ощущение, что у них появились антитела и теперь вакцинироваться вообще не нужно. Также проблема ещё и в том, что до сих не существует чёткой информации об эпидемии.

То сообщалось, что это болезнь только для пожилых, то ещё для кого-то. Молодёжный возраст в районе 18–25 лет вообще живёт со щенячьей радостью, что всё это не про них, — объяснил Ениколопов.

Он также считает, что часть населения всё ещё не верит в существование коронавируса из-за стресса, поскольку основная реакция на стресс — это отрицание. По мнению специалиста, если был бы пожар, люди бы реагировали, а в данном случае вирус невидимый. У кого-то знакомые болеют и умирают, а у кого-то чисто статистически нет таких знакомых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на доступность вакцинации от коронавируса, жители столицы прививаются крайне неохотно. По его словам, в городе сложилась удивительная ситуация: болезнь ещё никуда не ушла, а люди избегают возможности привиться.