Психолог объяснил, что нужно женщине от мужчины в отношениях Психолог Шахов: в отношениях женщины ждут от мужчин защиты и понимания

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Вступая в брак, женщины в отношениях ожидают, что мужчина обеспечит им эмоциональную и физическую защиту, в том числе предотвратит нападки на них внутри и извне семьи, рассказал РИАМО психолог Александр Шахов. Также важной обязанностью мужчин, по его словам, является обеспечение достойной жизни семьи и финансовой безопасности. Помимо того, мужчина должен понимать психологию женщин, то есть осознавать, когда, почему и в каких ситуациях ей нужны поддержка или комплимент.

Обеспечить защиту. Физическую и эмоциональную. Кроме того что мужчина должен думать о деньгах, он должен подумать и о том, чтобы его семья была защищена от физических и психологических нападок извне и изнутри тоже, — пояснил Шахов.

Психолог отметил необходимость совместного участия в воспитании парой детей. Он также упомянул важность фактора секса — по его словам, от мужчины ожидается, что он будет удовлетворять жену именно тогда, когда она этого хочет. Эксперт также добавил, что женщины ожидают от мужчин развития коммуникативных навыков и расширения знания семейной психологии.

Женщину еще больше радует, когда мужчина не игнорирует развитие коммуникативных навыков, когда способен сохранять выдержку в трудных ситуациях, расширяет знания семейной психологии. И помнит об интересах всей семьи, когда решается сложный вопрос, — пояснил Шахов.

Психотерапевт Наталья Наумова ранее рассказала, что в семейных конфликтах, как правило, муж или жена чувствуют неуважение к себе в ситуации, когда одного из супругов не поддерживают, возникает ощущение, что его ценность в глазах другого человека уменьшена. По ее словам, в подобные ссоры часто закладываются отголоски детских отношений со своими родителями. Для решения семейного конфликта человеку важно понять, что детство закончилось и во взрослом возрасте проблемы решаются по-другому.