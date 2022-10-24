Психолог объяснила, как справиться с частыми конфликтами в семье Психолог Наумова назвала детское поведение основной причиной семейных конфликтов

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В семейных конфликтах, как правило, муж или жена чувствуют неуважение к себе, в ситуации, когда одного из супругов не поддерживают, возникает ощущение, что его ценность в глазах другого человека уменьшена, рассказала в беседе с NEWS.ru семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в подобные ссоры часто закладываются отголоски детских отношений со своими родителями. Для решения семейного конфликта человеку важно понять, что детство закончилось, и во взрослом возрасте проблемы решаются по-другому, подчеркнула она.

Важно взрослеть, брать ответственность за свою жизнь и эмоции, дать себе ценность, тогда не сложно будет ощутить, что рядом есть дорогие тебе люди. Тогда конфликты становятся легко решаемые, потому что есть возможность высказать свою точку зрения, задать друг другу вопросы, рассказать о своих чувствах, переживаниях и прийти к компромиссу. В решении любой конфликтной ситуации важно исходить из позиции, что конкретно я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию внутри семьи. Не подсказывать партнеру, как ему стоит выступать, а помогать, не обвиняя друг друга, — сказала Наумова.

Если конфликт все-таки возник, то разругавшись, супруги часто разбегаются, и в этом случае кому-то нужно делать первый шаг, считает эксперт. Она отметила, что иногда достаточно просто начать говорить и рассказывать о своих чувствах.

Как правило, часто люди попали в триггер, который уже был в детстве. Здесь важно ощутить и понять, что детство прошло и проблемы решаются по-другому. Если ситуация заходит в тупик, значит надо обратиться к семейному психологу, чтобы специалист помог взглянуть на ситуацию шире. Не важно кто идет на сближение, главное, что любящие супруги могут потерять друг друга и разрушить свою семью только из-за того, что кто-то до сих пор находится в детском конфликте, который прокручивается во взрослом возрасте, — подытожила Наумова.

Ранее семейный психолог Ольга Романив объяснила, что фраза «мы разные» не является веской причиной для развода, а лишь говорит об инфантилизме партнеров и неготовности работать над отношениями. По ее словам, необходимо понимать, что партнер не обязан полностью соответствовать ожиданиям, у всех людей есть достоинства и недостатки.