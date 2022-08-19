Психолог объяснила, какое обстоятельство не является причиной для развода Психолог Романив: различия в характере не являются веской причиной для развода

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Фраза «Мы разные» не является веской причиной для развода, а лишь говорит об инфантилизме партнеров и неготовности работать над отношениями, заявила семейный психолог Ольга Романив. Необходимо понимать, что партнер не обязан полностью соответствовать ожиданиям, у всех людей есть достоинства и недостатки, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Когда ко мне на консультацию приходят пары, в которых есть такая проблема, я им обычно говорю о том, что все люди разные, одинаковых людей не бывает в принципе. Мы все воспитываемся в разных семьях, нам прививают определенные традиции, а иногда даже ценности <...> И это абсолютно нормально, — пояснила специалист.

Романив подчеркнула, что нужно уметь договариваться и прислушиваться к своему партнеру, так как от этого зависит, каким крепким и долгим будет брак. Вместе с «плюсами» человека вы получаете и его «минусы», и если вы готовы мириться со вторым, то вряд ли будете рассуждать о различиях, заключила психолог.

Семейный психолог Татьяна Журавлева ранее заявила, что появление детей в семье не поможет «склеить отношения» и удержать мужчину, если в паре и до этого имелись разногласия. По ее словам, первый год после рождения ребёнка — одно из самых сложных испытаний, поэтому в этот период происходит много разводов. Все внимание женщина в первый год жизни малыша отдаст не мужчине, а ребенку, что он муж может болезненно воспринять.