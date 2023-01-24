Психолог назвала два типа поведения людей с родителями алкоголиками Психолог Дюран: дети алкоголиков могут пытаться спасти своих родителей или избегают их

Фото: Shutterstock

Дети алкоголиков во взрослой жизни зачастую проживают два сценария — они либо становятся склонны к созависимости и «спасательству», либо идут по пути изолирования, рассказала «Газете.Ru» психолог Кристина Дюран. Специалист подчеркнула, что ни один из них не делает жизнь человека счастливее и не привносят в нее позитив.

Согласно первому сценарию, чувства жалости и любви в человеке к родителю алкоголику сменяются ненавистью и презрением, рассказала психолог. Также эксперт отметила стремление таких детей «спасти» родителя — в том числе с помощью шантажа и давления.

Первый сценарий — это вечное спасательство: отражение и проживание созависимости во всех смыслах слова. Это сменяющиеся чувства любви, жалости, сострадания к близкому, страдающему алкоголизмом, а также ненависти и презрения. В качестве методов включаются шантаж, уговоры, давление — что угодно, чтобы человек смог взять себя в руки и заняться собственным здоровьем, — объяснила Дюран.

Второй сценарий для детей алкоголиков подразумевает изоляцию — они пытаются избегать своих родителей и сводят общение с ними к минимуму. «Исключение» больного алкоголизмом из семейной системы позволяет им справиться с болью, отметила специалист.

Врач Алексей Меринов ранее рассказал, что алкоголизм может развиваться с разной скоростью — в зависимости от генетических факторов и количества употребляемого алкоголя. По его словам, в худшем случае зависимость формируется за два-три года. Эксперт отметил, что прогредиентность — скорость прогрессирования алкоголизма — может быть как средней, так и низкой. В первом случае человек впадает в глубокую зависимость от спиртного за семь — девять лет, а во втором случае этот процесс может длиться 15–20 лет.