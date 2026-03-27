Психолог дала совет парам, которые откладывают рождение детей

Взаимная поддержка в паре позволит справиться с трудностями при подготовке к рождению ребенка, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, споры о детях становятся источником напряженности и конфликтов в семейной жизни.

Реальность сегодняшнего дня такова, что многие молодые люди откладывают рождение детей до тех пор, пока не почувствуют финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. С одной стороны, это рациональный и взвешенный подход к созданию семьи. Желание «встать на ноги» и только потом заводить ребенка выглядит логично и безопасно. Но с другой — это всегда сложный процесс, к которому невозможно быть полностью готовым ни морально, ни финансово. Но там, где есть поддержка, партнерство и готовность быть рядом друг с другом, пара способна пройти через эти сложности и укрепить отношения, — поделилась Рейнталь.

Она подчеркнула, что семья представляет собой живой процесс, подчиняющийся своим законам. По словам психолога, для развития отношений важно, чтобы каждый из этапов плавно переходил в следующий.

В такие периоды можно заметить, что у пары появляется питомец: кошка или собака. Это не случайно: за этим стоит естественная потребность заботиться, вкладываться, развивать семью. Если у партнеров есть разногласия по поводу детей — один хочет, другой откладывает, — напряжение может накапливаться. Конфликты при этом возникают не всегда напрямую на эту тему, а могут проявляться в других сферах, — заключила Рейнталь.

Ранее психолог Ольга Романив заявила, что повторяющиеся жалобы на непонимание со стороны окружающих могут быть не искренним выражением эмоций, а попыткой манипуляции. По ее словам, такие сигналы в общении способны подорвать доверие и разрушить даже самые гармоничные отношения.