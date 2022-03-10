Психолог дал советы, как самостоятельно справиться с тревогой и паникой

Пока человек находится в границах разумного поведения и не поддаётся панике из-за стресса, его психологическое состояние со временем стабилизируется, рассказал психолог Илья Слободчиков. По его мнению, человеческому организму свойственно адаптироваться к стрессовой обстановке, пишет KP.RU.

Нужно чётко понимать: что бы ни происходило — это не повод для паники, истерики, неадекватного поведения, в чем бы оно ни выражалось. Как сказала одна моя коллега, мир рушится тогда, когда мы рушим его для себя. То есть до тех пор, пока мы удерживаем границы собственного контроля, разумного поведения, история стабилизируется. Главный стабилизатор — это не лекарства, это мы сами, — подчеркнул Слободчиков.

По его словам, сейчас самое время вспомнить рекомендации психологов и психотерапевтов по борьбе с тревожностью и стрессом в условиях пандемии коронавируса. Слободчиков отметил, что людям необходимо общаться и поддерживать павших духом товарищей. Для борьбы с тревожными состояниями он также посоветовал составить распорядок дня и придерживаться его.

Ранее психиатр Виктория Жаденова рассказала, что причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм и гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками.