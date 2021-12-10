Психиатр назвала основные причины возникновения тревожности

Причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм и гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками, рассказала психиатр Виктория Жаденова. Она посоветовала меньше времени проводить в социальных сетях и постараться не сравнивать себя с другими людьми, сообщает «Москва 24».

В соцсетях обычно выкладывают только лучшие события. У того, кто за этим наблюдает, все время появляется ощущение, что он немножко недотягивает, что провоцирует тревогу, желание что-то изменить, — уточнила Жаденова.

Она добавила, что спровоцировать тревожность может любовь к жирной, слишком острой и сладкой еде. Психиатр порекомендовала перейти на средиземноморскую диету для снижения уровня стресса. Ещё одной причиной возникновения тревожности могут стать проблемы со сном: например, недосып или дробный сон.

По мнению Жаденовой, таким пациентам стоит ложиться в кровать не позднее 23:00 и спать не менее восьми часов в день. Она порекомендовала страдающим от тревожности россиянам ограничить употребление тонизирующих напитков вроде кофе и энергетиков, а также посоветовала снизить требования к себе.

Это люди (перфекционисты. — NEWS.ru), которые склонны делать всё идеально, по крайней мере хотеть всё сделать идеально, контролировать всё, что вокруг них происходит. Тревога нужна для того, чтобы сделать лучший выбор, и если этого не происходит, тревога не успокаивается, — резюмировала Жаденова.



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