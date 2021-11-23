Психолог дал рекомендации родителям школьников на дистанционном обучении

Во время дистанционной учёбы родители должны обеспечить для детей чередование деятельности: добавить настольные игры, физкультминутку, рассказал психолог Андрей Зберовский изданию «ФедералПресс». Он объяснил, что также не стоит ограничивать школьников в общении со сверстниками и при этом нужно проконтролировать соблюдение режима.

Прежде всего, следует ложиться спать пораньше, чтобы ребёнок высыпался и был бодр с утра, поскольку во время дистанта можно не контролировать время. Перед сном ребёнка следует настраивать, поделиться своими историями из школьной жизни. Главное — дать понять, что школа — это место, где не только получают знания, но и хорошо проводят время, — сообщил Зберовский.

Он посоветовал на выходных видеться с родителями школьных друзей, чтобы ребёнок вспоминал проведённое с приятелями время. Зберовский считает, ребёнку нужно знать, что «школа — это интересно и весело».

Ранее руководитель академического отдела онлайн-школы «Коалиция» Денис Титов рассказал о важности настроя во время дистанта: ученику нужно осознать, что это не каникулы. Недопустимо выходить в онлайн прямо из постели, нужно провести привычный ритуал перед учёбой, утренний туалет, завтрак.