Психиатр рассказал, что делать с неадекватным «тихушником» в коллективе

Вычислить среди своих коллег «тихушника», который в определённый момент может сорваться и нанести людям серьёзные травмы, очень трудно. Обычно такие «тираны» сначала сами становятся жертвами издевательств, а затем начинают грубо вести себя в отношении коллег, заявил врач-психиатр Алексей Звездин в комментарии для NEWS.ru. Накопившиеся негативные эмоции могут спровоцировать изменения сознания, в котором «тихушник» не понимает, что делает, и в этом случае его необходимо срочно изолировать от коллектива, объяснил специалист.

Есть такие методы, но не специалисту такое понять очень сложно. Это называется накопление патологического аффекта. Вычислить такого человека в коллективе очень сложно. По-русски говоря, когда какого-то человека долго гнобят, какое-то время банка выдерживает, а потом её разрывает. Там происходит изменение сознания, и в таком состоянии человек практически не понимает, что делает, — рассказал Звездин.

По его словам, офисный «тиран» может начать неадекватно вести себя по отношению к коллегам, тогда руководству следует вывести его из коллектива, в том числе за пределы физической досягаемости, чтобы он не мог приехать и натворить всяких безобразий.

Он гнобит или его гнобят — это качели, и они одинаково опасны. Приемлемое действо в таких случаях — это действия руководства по выводу этого человека из коллектива. Это зависит от квалификации кадрового аппарата, службы безопасности и так далее, которые должны не просто настойчиво, а принудительно выдворять этого человека из коллектива, за пределы физической досягаемости, чтобы он не мог приехать и натворить всяких безобразий. Обычно такое бывает, когда человека гнобили, обзывали, но у него физических сил нету — он не отвечал обидчикам, и началось, — считает специалист.

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