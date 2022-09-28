Психиатр: понять, что подросток начал употреблять наркотики можно по запаху Психиатр Скавыш: признаком употребления наркотиков может стать необычный запах от подростка

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Понять, что подросток употребляет наркотики можно по необычному запаху, который от него исходит, рассказал «Газете.ru» детский психиатр Владимир Скавыш. Также выдать наркоманию у ребёнка могут попытки заглушить запах от себя чем-то с резким ароматом. Врач отмечает, что подростки, принимающие запрещенные вещества, становятся отгороженными от родителей, скрытными и лживыми.

Это случаи, когда подросток стал пахнуть чем-то «необычным». Либо он начал есть чеснок, лук, обильно использовать резко пахнущий парфюм. Либо он начинает противиться, когда родители его обнимают и близко прижимают к себе, — утверждает специалист.

По словам Скавыша, тревожным сигналом также может стать резкая смена круга общения подростка. При подозрениях, что ребёнок употребляет запрещенные вещества, специалист не рекомендует проводить самостоятельные расследования и не брать самим анализ его мочи на наркотики. Вместо этого лучше обратиться к врачу или к психологу, так как именно специалист способен тактично вывести подростка на откровенный разговор и вовремя оказать помощь.

Социолог Ирина Щербакова ранее заявила, что родители должны понять, что именно их не устраивает в поведении трудного подростка и действительно ли это является серьезной проблемой, а позже составить четкий план действий. Специалист также отметила необходимость показать ребенку, что с ним хотят не ругаться, а наоборот — вместе работать над решением проблемы. Психолог подчеркнула, что очень важно показывать детям родительскую любовь, так как она для них как стена, которая не должна быть никогда разрушена.