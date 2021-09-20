Психиатр оценил вероятность выявить убийцу среди владельцев оружия

Психиатр, психотерапевт и заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич рассказал, что выявить собирающегося мстить человека невозможно. Врач не распознает его, потому что желание мести — не психопатология. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, комментируя нападение на Пермский госуниверситет.

Менделевич предлагает другой подход: ограничить доступ к оружию.

Известно, что в России из четырёх млн владеющих оружием молодые люди от 18 до 21 года составляют 0,4%. Их около 15 тысяч. Но именно они особенно опасны и склонны совершать массовые убийства, — сказал он.

Психиатр назвал причины покупки оружия молодым человеком: охота, самозащита и месть. Он считает, что молодые люди охотой не увлекаются, для самообороны покупают что-то легче ружья, значит остаётся месть.

Продуманная и осознанная. И никакое психиатрическое обследование тут не поможет, потому что стремление мстить не является признаком психопатологии. Здоровые чаще чем больные испытывают это деструктивное чувство, — считает Менделевич.

Исходя из этого, он предлагает увеличить возраст допуска к приобретению оружия до 21 года. Менделевич добавил, что надеяться остаётся только на взросление подростков.

Ранее аналогичную идею предложил Сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что в первую очередь нужно повысить возрастную планку оружейного законодательства до 21 года.