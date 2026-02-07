Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 18:44

Психиатр оценил состояние устроившего поножовщину в Уфе подростка

Психиатр Шуров допустил, что устроивший поножовщину в Уфе подросток невменяемый

Устроивший поножовщину в уфимском общежитии подросток мог быть невменяем, выразил мнение в беседе с NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, у злоумышленника не было никаких оснований совершать данное нападение.

Исключать версию с неадекватностью подростка нельзя. Будут проведены психиатрическая и наркологическая экспертизы. Насколько он неадекватен, экспертиза разберется, у него не было никаких оснований вламываться с ножом в мединститут, — заявил Шуров.

Психиатр отметил, что нападение не является единичным случаем. По его словам, третьи силы могут расшатывать ситуацию в обществе изнутри.

Я настаиваю на той версии, что это какие-то диверсии, потому что каждый день происходят нападения на различные учебные заведения. Я в этом вижу определенную систему. Ситуацию шатают изнутри, — заключил Шуров.

Ранее юрист, основатель юридического центра «Адат и закон» Дауд Аушев заявил, что злоумышленнику может грозить до 12 лет тюремного срока. По его словам, свое наказание нападавший будет отбывать в колонии для несовершеннолетних.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
