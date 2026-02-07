Юрист ответил, какой срок грозит напавшему на общежитие в Уфе подростку Юрист Аушев: напавшему на уфимское общежитие подростку грозит срок до 12 лет

Напавшему на общежитие в Уфе подростку может грозить до 12 лет тюремного срока, заявил NEWS.ru юрист, основатель юридического центра «Адат и закон» Дауд Аушев. По его словам, наказание злоумышленник будет отбывать в колонии для несовершеннолетних.

Подростку, напавшему на студентов медицинского вуза в уфимском общежитии, грозит срок по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в том случае, если никто из пострадавших не умрет. Согласно ей, уголовная ответственность наступает с 14 лет, поэтому его отправят в исправительную колонию для несовершеннолетних со сроком лишения свободы до 12 лет. Режим колонии будет зависеть от решения суда и мотива преступления, — заявил Аушев.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что напавший подросток мог быть приверженцем радикальных националистических идей. По его словам, также возможно, что злоумышленник сделал это из отчаяния или под влиянием украинских мошенников.

До этого пресс-служба Следственного комитета России сообщала, что напавшим на студенческое общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток. Там отметили, что во время задержания юноша поранился, сейчас он находится в больнице.