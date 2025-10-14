Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 05:48

Пшенная каша еще никогда не была такой вкусной: готовим из нее сладкие оладьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Превратите обычную кашу в изысканные сладкие оладьи, которые станут хитом вашего завтрака. Попробуйте, и вы убедитесь, что пшенная каша еще никогда не была такой вкусной!

Вкус оладий получается невероятно нежным: чувствуется легкая крупинчатая текстура пшена, молочные нотки и приятная сладость, напоминающая одновременно и классические оладьи, и знакомую с детства кашу.

Рецепт: сначала сварите кашу — промойте 100 г пшена, залейте 300 мл молока, добавьте щепотку соли и 1 ст. л. сахара. Варите до загустения около 20 минут, периодически помешивая. Для оладий вам понадобится 300 г готовой остывшей каши, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 4 ст. л. муки и ½ ч. л. разрыхлителя. Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции — тесто должно быть густым, но легко падать с ложки. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Эти оладьи особенно хороши со сметаной, медом или вареньем, а их пышная текстура не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные драники с корицей: готовим без причуд — простой и быстрый рецепт.

