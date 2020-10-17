Проверять наличие масок и перчаток в метро Москвы будут на всех станциях

https://static.news.ru/photo/17939c18-115c-11eb-be6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы пообещал усилить контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Уже с начала будущей недели проверки будут проходить на всех станциях метро.

В вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД, — говорится в сообщении столичного департамента.

Московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 4610 пациентам. Число новых случаев коронавируса за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую. Ввиду ухудшения эпидситуации власти Москвы ввели новые ограничительные меры. Однако локдауна они пока не обещают.

Ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным во многих странах мира из-за пандемии. И если маски почти не вызывают споров в научной среде, — экспериментально доказано, что они действительно помогают задержать частицы слюны при кашле или чихании, — то перчатки вызывают вопросы.

Ранее совет по правам человека при президенте РФ попросил Роспотребнадзор объяснить, необходимы ли в общественных местах перчатки во время эпидемии COVID-19. «Некоторые специалисты» считают это требование «спорным», писал NEWS.ru.