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Проверять наличие масок и перчаток в метро Москвы будут на всех станциях

18:52, 18 октября 2020 23
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы пообещал усилить контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Уже с начала будущей недели проверки будут проходить на всех станциях метро.

В вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД, — говорится в сообщении столичного департамента.

Московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 4610 пациентам. Число новых случаев коронавируса за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую. Ввиду ухудшения эпидситуации власти Москвы ввели новые ограничительные меры. Однако локдауна они пока не обещают.

Ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным во многих странах мира из-за пандемии. И если маски почти не вызывают споров в научной среде, — экспериментально доказано, что они действительно помогают задержать частицы слюны при кашле или чихании, — то перчатки вызывают вопросы.

Ранее совет по правам человека при президенте РФ попросил Роспотребнадзор объяснить, необходимы ли в общественных местах перчатки во время эпидемии COVID-19. «Некоторые специалисты» считают это требование «спорным», писал NEWS.ru.

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