26 сентября 2025 в 05:11

Проверили этот трюк с покупками: вот как получать больше за меньшие деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эффективное управление личными финансами позволяет значительно экономить без снижения качества жизни. Существуют проверенные стратегии совершения покупок, которые помогают получать максимум выгоды при минимальных затратах.

Основное правило заключается в принципе осознанного потребления — перед покупкой необходимо оценить реальную потребность в вещи и частоту ее использования. Составление списка покупок и строгое его соблюдение предотвращает импульсивные приобретения. Изучение акций и программ лояльности в любимых магазинах позволяет экономить до 30% от обычного чека. Сезонные распродажи и кешбэк-сервисы предоставляют дополнительную выгоду при покупке качественных товаров. Важным аспектом является сравнение цен в разных магазинах и использование ценовых трекеров для отслеживания динамики стоимости. Качество всегда предпочтительнее количества — лучше купить одну хорошую вещь, чем несколько дешевых и недолговечных. Совместные закупки и оптовые покупки непортящихся товаров также способствуют значительной экономии. Отсрочка покупки на 24 часа помогает избежать спонтанных трат и оценить необходимость приобретения.

Ранее также сообщалось о способах экономить на повседневных расходах. С этими советами вы сможете сохранить деньги без лишних усилий.

деньги
экономия
покупки
финансы
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
