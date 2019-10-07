https://static.news.ru/photo/817d0dca-e8f5-11e9-9efb-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди. Лекции/vk.com

Россиянам следует в корне изменить отношение к рождению детей. Позиция сначала пожить «для себя» и только потом рожать детей ведёт к «ужасному будущему», заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

Он высказал мнение, что «народ претерпел катастрофу внутренней жизни», так как в современных реалиях «от детей предохраняются, как от бандитов». По словам священнослужителя, если люди будут по-прежнему рожать среднестатистические 1,7 ребёнка на семью, то однажды россиян не станет «ни как народа, ни как нации, ни как носителей русского языка».

При этом протоиерей подчеркнул, что демографическую политику в стране вполне можно улучшить.

Дайте мне 10 лет и полномочия — я вам увеличу рождаемость в стране на несколько миллионов человек в год, — сказал Смирнов в эфире телеканала « Спас ».

Он указал на то, что дети — будущее любого народа, поэтому нет ничего важнее, чем «выращивать живые, говорящие цветы, научить их, любить».

Ранее, как писал News.ru, протоиерей назвал аборты «греховной практикой». При этом, отметил он, у российского народа сейчас как раз такое «абортированное сознание».