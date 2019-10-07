Россиянам следует в корне изменить отношение к рождению детей. Позиция сначала пожить «для себя» и только потом рожать детей ведёт к «ужасному будущему», заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Он высказал мнение, что «народ претерпел катастрофу внутренней жизни», так как в современных реалиях «от детей предохраняются, как от бандитов». По словам священнослужителя, если люди будут по-прежнему рожать среднестатистические 1,7 ребёнка на семью, то однажды россиян не станет «ни как народа, ни как нации, ни как носителей русского языка».
При этом протоиерей подчеркнул, что демографическую политику в стране вполне можно улучшить.
Дайте мне 10 лет и полномочия — я вам увеличу рождаемость в стране на несколько миллионов человек в год, — сказал Смирнов в эфире телеканала «Спас».
Он указал на то, что дети — будущее любого народа, поэтому нет ничего важнее, чем «выращивать живые, говорящие цветы, научить их, любить».
Ранее, как писал News.ru, протоиерей назвал аборты «греховной практикой». При этом, отметил он, у российского народа сейчас как раз такое «абортированное сознание».
Вера Гуревич впервые увидела будущего президента, когда он пришёл к ней в кружок немецкого языка. Она вспоминает, что глава государства был очень живым и подвижным мальчиком, который никогда не сидел...
Протоиерей Смирнов хочет увеличить рождаемость в стране