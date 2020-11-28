Протоиерей пояснил, для кого делаются послабления в Рождественский пост

https://static.news.ru/photo/fff4fd8e-3151-11eb-a6bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православные христиане 28 ноября вступили в Рождественский пост, который продлится 40 дней и подготовит верующих к встрече с праздником Рождества Христова. В это время верующие отказываются от скоромной пищи, кроме рыбы, и от увеселений. Однако по медицинским показаниям пост может быть ослаблен.

Каждый пост уникален. Рождественский, в отличие от Великого, не имеет ярких богослужебных особенностей. Они начинаются только за пять дней до праздника, — цитирует РИА Новости главу учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова.

Рождественский пост по длительности не уступает Великому. Однако он гораздо мягче. Четыре дня в неделю верующие могут есть рыбу, а по субботам, воскресеньям и большим праздникам, — пить вино в умеренных количествах. По мнению протоиерея, ещё один длительный период жёсткого воздержания для людей попросту был бы непосилен.

Если человек не способен в силу обстоятельств соблюсти устав, то он вместе с духовником определяет, что может сделать иное. Допустим, кому-то по ряду причин трудно воздерживаться от молочных продуктов. В таком случае он отказывается от какого-нибудь формально постного продукта, к которому у него пристрастие. Например, от сладкого или от кофе, — пояснил священнослужитель.

По его словам, следование предписанной врачами диете, например, употребление печени при малокровии, тоже нельзя рассматривать как нарушение поста. Все эти случаи оговариваются с духовником.

Как писал NEWS.ru, ежегодный московский фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Традиционных новогодних ёлок тоже не будет. Однако улицы и площади города при этом украсят праздничной иллюминацией «для создания привычной новогодней атмосферы». Фестиваль обычно проходил с середины декабря по середину января. При этом в Москве были открыты более 40 площадок, в том числе на Красной и на Манежной площадях.