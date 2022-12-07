«Противник в слезах»: в ДНР сообщили о необычном способе штурма позиций ВСУ Lenta.ru: бойцы ДНР штурмуют позиции ВСУ с помощью «перцовых бомб»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Lenta.ru сообщает со ссылкой на военнослужащих 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР, что они придумали необычный способ штурма позиций ВСУ — с помощью перца. Издание отмечает, что в ходе одной из военных операций бойцы НМ заставили украинцев сложить оружие и сдаться в плен. Военные рассказали Lenta.ru, что прикрепляли пакет со смесью красного и черного перца к запалу для ручной гранаты и закидывали «бомбу» в блиндаж. В замкнутом пространстве облако перца серьезно воздействовало на слизистые. В Минобороны пока не комментрровали это завление.

Противник в слезах выбегал сдаваться, — рассказал один из военнослужащих.

Lenta отмечает, что бойцы ДНР в ходе этой операции избежали потерь. По сообщению издания, штурмовые группы отрабатывают на полигонах сброс таких «перцовых бомб» с беспилотников.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил об успешном отражении попыток прорыва ВСУ в направлении Угледара. По его словам, российские войска продвигаются вперед практически по всей линии фронта. Так, спецподразделение «Ахмат» доложило о полной зачистке населенного пункта Павловка, рассказал Пушилин.

В Народном милиции ЛНР ранее сообщили, что в рядах ВСУ выросло число безвозвратных потерь из-за пневмонии и других болезней среди солдат, лишенных лечения. Также стало известно о первых случаях обморожения среди украинцев.