Стало известно, в чем обвиняют Стрелкова Супруга Стрелкова сообщила, что он задержан по уголовному делу об экстремизме

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Игорь Стрелков

В Москве был задержан экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, сообщила его жена в Мирослава Регинская в Telegram. Против него выдвинуты обвинения по уголовной статье об экстремизме, отметила она.

От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего не известно, на связь он не выходил, — рассказала Регинская.

РБК сообщает, что уголовное разбирательство против Стрелкова начато после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Между тем адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов сообщил ТАСС, что причина задержания Стрелкова пока неизвестна.

9 июня полиция сорвала мероприятие в Санкт-Петербурге в книжной лавке «Листва», где вечером должен был выступить Стрелков. Силовики пояснили, что им поступило сообщение о минировании помещения, поэтому была проведена эвакуация. «Листва» получила предостережение от правоохранительных органов из-за встречи со Стрелковым. Как сообщили представители магазина, силовики объяснили свои действия тем, что встреча не была согласована.

Ранее стало известно, что на 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова завели дело по административной статье 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии.

Стрелков в 2014 году возглавил общественное движение «Новороссия» и начал командовать вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В ноябре 2022-го Окружной суд Гааги признал его виновным в крушении самолета Boeing 777 на территории ДНР и приговорил его к пожизненному заключению.

24 июня Стрелков осудил попытку военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». При этом сам он до этого собирался вступить в ряды компании, но в последний момент отказался после критики бизнесмена Евгения Пригожина в свой адрес.

В октябре — ноябре 2002 года Стрелков был в зоне СВО, но вернулся оттуда в Москву в декабре. Он объяснил это тем, что его не зачислили в войска ДНР, а «партизанщина» его не устраивала, так как из-за незаконного нахождения в местах боестолкновений у него могли начаться проблемы с законом.