29 августа 2025 в 16:25

Простые и рабочие хитрости, которые сохраняют свежесть еды дольше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильное хранение продуктов помогает сохранить их свежесть и вкус дольше, а также экономит деньги и время. Несложные хитрости и методы позволяют продлить срок хранения овощей, фруктов, молочных изделий и выпечки. Эти советы делают кухню более организованной и удобной.

Для овощей и фруктов важно разделять виды по температурам хранения: яблоки и груши лучше держать отдельно от картофеля и лука. Хлеб хранится в бумажном пакете или хлебнице, а не в холодильнике, чтобы не черствел. Молочные продукты и сыры держат в герметичных контейнерах, избегая контакта с посторонними запахами. Заморозка идеально подходит для ягод, мяса и готовых блюд, а специи хранятся в темных сухих баночках. Использование вакуумных пакетов или пленки для упаковки помогает предотвратить контакт с воздухом и продлить свежесть.

Эти простые приемы позволяют минимизировать потери продуктов, экономят семейный бюджет и делают кухню аккуратной.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

