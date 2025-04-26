Простой салат с запеченным кабачком! Семью за уши не оттащишь, а я похудела

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Простой салат с запеченным кабачком и грецкими орехами! Семью за уши не оттащишь, а я еще и похудела на нем. Лёгкий, ароматный и невероятно вкусный — этот летний салат станет идеальным дополнением к любому блюду или самостоятельной полезной закуской. Нежные обжаренные кабачки в сочетании с хрустящими грецкими орехами и свежей зеленью создают гармоничный вкусовой букет. А чесночная нотка и оливковое масло придают блюду особую пикантность!

Ингредиенты

Кабачок (молодой) — 1 шт.

Грецкие орехи — 2 ст. л.

Укроп свежий — 1 ст. л.

Петрушка или кинза — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 2 ст. л.

Оливковое масло для ПП-варианта — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

1. Кабачок нарежьте кубиками и обжарьте на среднем огне 8 минут до мягкости. Или запеките в духовке, сбрызнув оливковым маслом.

2. Грецкие орехи подсушите на сковороде до появления аромата. Мелко порубите зелень и чеснок.

3. В миске аккуратно смешайте кабачки, орехи, зелень и чеснок. Заправьте оливковым маслом или майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

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