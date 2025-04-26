Простой салат с запеченным кабачком и грецкими орехами! Семью за уши не оттащишь, а я еще и похудела на нем. Лёгкий, ароматный и невероятно вкусный — этот летний салат станет идеальным дополнением к любому блюду или самостоятельной полезной закуской. Нежные обжаренные кабачки в сочетании с хрустящими грецкими орехами и свежей зеленью создают гармоничный вкусовой букет. А чесночная нотка и оливковое масло придают блюду особую пикантность!
Ингредиенты
- Кабачок (молодой) — 1 шт.
- Грецкие орехи — 2 ст. л.
- Укроп свежий — 1 ст. л.
- Петрушка или кинза — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 2 ст. л.
- Оливковое масло для ПП-варианта — 1 ст. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
Приготовление
1. Кабачок нарежьте кубиками и обжарьте на среднем огне 8 минут до мягкости. Или запеките в духовке, сбрызнув оливковым маслом.
2. Грецкие орехи подсушите на сковороде до появления аромата. Мелко порубите зелень и чеснок.
3. В миске аккуратно смешайте кабачки, орехи, зелень и чеснок. Заправьте оливковым маслом или майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
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