Весенний рулет из кабачков с творожным сыром: легкий завтрак или перекус!

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Готовим рулет из кабачков с творожным сыром — легкий и изысканный перекус! Этот нежный рулет сочетает тонкие ломтики кабачка с ароматной творожной начинкой — свежий, полезный и удивительно вкусный. Идеально подходит для летнего меню, пикников или фуршетного стола.

Два молодых кабачка нарежьте вдоль длинными тонкими лентами (3-4 мм) с помощью овощечистки. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните лишнюю влагу. Обжарьте ленты на гриле или сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны до мягкости.

Для начинки смешайте 200 г творожного сыра (типа «Альметте»), 2 ст. л. греческого йогурта, 1 измельченный зубчик чеснока, рубленый укроп и петрушку. На каждый кабачковый ломтик нанесите тонкий слой начинки, сверните в плотные рулетики.

Секрет подачи: охладите 30 минут перед сервировкой — так рулетики лучше держат форму. Украсьте зернами граната или кедровыми орешками для контраста текстур.

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