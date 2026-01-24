Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 05:28

Простая домашняя халва — только семечки, вода и сахар: готовлю классический десерт за 30 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта халва — полная противоположность магазинной. В ее составе только то, что вы видите: семечки, сахар, вода. Никакой муки, крахмала, растительных жиров или консервантов. В результате вы получаете чистый, насыщенный вкус жареных семечек, легкую сладость и ту самую рассыпчатую, волокнистую текстуру, которая и делает халву халвой.

Сырые семена подсолнуха (400 г) очищаю от шелухи, если они неочищенные. Обжариваю на сухой сковороде на среднем огне 5–7 минут, постоянно помешивая, до легкого золотистого цвета и появления аромата. Даю полностью остыть.

Остывшие семечки измельчаю в блендере или кухонном комбайне до состояния очень мелкой крошки, а затем до влажной, маслянистой пасты. Это важный этап — чем мельче помол, тем нежнее текстура халвы.

Для сиропа: в сотейнике смешиваю сахарный песок (200 г) и воду (55 г). Ставлю на средний огонь и, помешивая, довожу до растворения сахара. Затем увеличиваю огонь и варю сироп без помешивания до температуры 115–120 °C («мягкий шарик»). Если нет термометра, каплю сиропа нужно опустить в холодную воду — она должна скататься в мягкий шарик.

Пока варится сироп, в чистой сухой миске взбиваю яичный белок (1 шт.) со щепоткой соли и сахарной пудрой (1/3 ч. л.) до устойчивых пиков.

Как только сироп достиг нужной температуры, тонкой струйкой начинаю вливать его во взбитый белок, не переставая взбивать миксером на средней скорости. Взбиваю, пока масса не остынет, не посветлеет и не загустеет.

В теплую белково-сахарную массу добавляю перемолотые семечки. Лопаткой или руками тщательно вымешиваю до однородности.

Получившуюся плотную массу перекладываю в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовываю. Оставляю при комнатной температуре на несколько часов, а затем убираю в холодильник для полного застывания. Перед подачей нарезаю на кусочки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Общество
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Семья и жизнь
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
Семья и жизнь
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
Упадете от восторга: рецепт творожной запеканки с хурмой и грушей
Семья и жизнь
Упадете от восторга: рецепт творожной запеканки с хурмой и грушей
Кондитерский шедевр из пачки слоеного теста: готовлю этот тарт, когда хочется «вау» без лишней возни
Общество
Кондитерский шедевр из пачки слоеного теста: готовлю этот тарт, когда хочется «вау» без лишней возни
еда
рецепты
десерты
сахар
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кошатникам перечислили смертельно опасные для питомцев комнатные растения
Новые российские «Молнии» кошмарят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 января
Чибис сообщил о повреждении опор линий электропередачи в Мурманской области
Сонник: котенок во сне сулит любовь? Полное толкование
Почти 250 украинских военных сгинули в зоне СВО
Российские военные сбили 88 БПЛА в зоне СВО за сутки
Сенатор раскрыла сумму пенсии для тех, кто никогда не работал
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 января
ВСУ потеряли больше сотни бойцов за сутки
В Госдуме рассказали, как жильцы могут вернуть деньги за плохое отопление
Хейтеры, новое предложение, нервный срыв: как живет Анастасия Решетова
Снится тигр: предвестие удачи или беды? Полное толкование
Враг на века? Почему США и Россия не станут союзниками, при чем тут Китай
«Индекс пиццы» в Пентагоне резко подскочил
МИД РФ назвал ключевое условия для урегулирования на Украине
Две авиакомпании перестали пускать самолеты над Израилем, Ираком и Ираном
«Не сторонник»: канцлер Австрии не одобрил быстрое вступление Украины в ЕС
Трамп сообщил, что Канада отвергла идею «Золотого купола» над Гренландией
В КПРФ призвали не вводить НДС на один из видов банковских услуг
МОК доверился Италии в вопросе безопасности россиян на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.