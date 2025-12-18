Проще «Оливье», а вкуснее в разы! Новогодний салат «Снежная Королева». Элегантно и без майонезного безумия

Когда классическое «Оливье» кажется слишком привычным, а желание удивить гостей элегантным и лёгким блюдом становится сильнее, на помощь приходит салат «Снежная Королева». Его прелесть — в аристократичной простоте и безупречном сочетании вкусов: нежный отварной язык, хрустящие солёные огурчики и сладковатый зелёный горошек создают изысканную композицию. Лёгкая заправка на основе сметаны без тяжёлого майонеза позволяет каждому ингредиенту звучать чисто и ярко, как первый снег. Этот салат не только украсит праздничный стол, но и подарит ощущение свежести.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 400 г отварного говяжьего языка, 3 солёных огурца, 1 банка зелёного горошка (400 г), 1 пучок зелёного лука, 200 г сметаны, 1 ст. ложка дижонской горчицы, соль, молотый белый перец по вкусу. Язык и огурцы нарежьте аккуратными тонкими соломкой одинакового размера. Зелёный лук мелко порубите. Горошек откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. В миске смешайте сметану, горчицу, соль и перец — это будет заправка. В салатнике соедините язык, огурцы, горошек и лук. Добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 20-30 минут перед подачей. Для подачи можно выложить салат в виде кольца или порционно, украсив веточками укропа или перепелиными яйцами. При желании сметану можно частично заменить натуральным йогуртом.

