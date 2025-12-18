Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 14:55

Проще «Оливье», а вкуснее в разы! Новогодний салат «Снежная Королева». Элегантно и без майонезного безумия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда классическое «Оливье» кажется слишком привычным, а желание удивить гостей элегантным и лёгким блюдом становится сильнее, на помощь приходит салат «Снежная Королева». Его прелесть — в аристократичной простоте и безупречном сочетании вкусов: нежный отварной язык, хрустящие солёные огурчики и сладковатый зелёный горошек создают изысканную композицию. Лёгкая заправка на основе сметаны без тяжёлого майонеза позволяет каждому ингредиенту звучать чисто и ярко, как первый снег. Этот салат не только украсит праздничный стол, но и подарит ощущение свежести.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 400 г отварного говяжьего языка, 3 солёных огурца, 1 банка зелёного горошка (400 г), 1 пучок зелёного лука, 200 г сметаны, 1 ст. ложка дижонской горчицы, соль, молотый белый перец по вкусу. Язык и огурцы нарежьте аккуратными тонкими соломкой одинакового размера. Зелёный лук мелко порубите. Горошек откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. В миске смешайте сметану, горчицу, соль и перец — это будет заправка. В салатнике соедините язык, огурцы, горошек и лук. Добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 20-30 минут перед подачей. Для подачи можно выложить салат в виде кольца или порционно, украсив веточками укропа или перепелиными яйцами. При желании сметану можно частично заменить натуральным йогуртом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Подсели всей семьей на эту вкусноту из печени — готовлю салат из простых ингредиентов
Общество
Подсели всей семьей на эту вкусноту из печени — готовлю салат из простых ингредиентов
Нежные коржи, кофе и сливочный крем! Собираю торт «Зимняя сказка». Напоминает морозный узор на стекле — кружевной и ажурный
Общество
Нежные коржи, кофе и сливочный крем! Собираю торт «Зимняя сказка». Напоминает морозный узор на стекле — кружевной и ажурный
Салат для новогодней ночи. «Сияние» с копченой курицей, сыром и черносливом. Нарезал, заправил — и готово
Общество
Салат для новогодней ночи. «Сияние» с копченой курицей, сыром и черносливом. Нарезал, заправил — и готово
«Елочные шарики»: рецепт куриных котлет для детей на Новый год
Семья и жизнь
«Елочные шарики»: рецепт куриных котлет для детей на Новый год
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
рецепты
салаты
новогодний стол — 2026
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительницу Курской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Раскрыт коварный замысел Евросоюза в конфискации российских активов
«Увидим все»: экс-депутат Рады о продолжении публикаций пленок Миндича
Секс-просветительницу получила срок за целый «букет» статей
«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом
Тематический поезд в честь 20-летия RT запустили в метро Москвы
Лавров рассказал, чем его поразила фон дер Ляйен
Какие льготы по ипотеке будут действовать в январе 2026 года
Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны
Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями
Подмосковные ежи не нашли снега и отправились по помойкам
Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов
Садовый забор помог полицейским задержать грабителя
Названы самые дорогие звезды России: кто оказался на первом месте?
Учительница пыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным
В Госдуме оценили идею запустить базу номеров мобильных устройств
«Воровской сходняк»: в СВОП раскритиковали разговоры об изъятии активов РФ
Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену
Политолог ответил, почему Зеленский может скоро принять мирные условия РФ
Пользователи «Одноклассников» определили лучший контент 2025 года
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.