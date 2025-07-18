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18 июля 2025 в 10:34

Проще оладий! Эти косички улетают вмиг! Нужно лишь 4 ингредиента и творог

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадно-творожные косички — сладкий восторг за 15 минут! Эти ароматные косички из слоёного теста стали моим секретным оружием, когда нужно быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю. Хрустящие снаружи, с нежной творожной начинкой и тающим шоколадом внутри — они исчезают со стола мгновенно!

Размораживаем 1 пласт слоёного теста. Для начинки смешиваем 200 г творога, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо и 1 ч. л. ванильного экстракта до однородности. Тесто раскатываем в прямоугольник, разрезаем вдоль на полоски шириной 4-5 см.

На середину каждой полоски выкладываем творожную начинку (1 ч. л.), сверху — несколько кусочков черного шоколада. Края теста надрезаем наискосок с двух сторон и переплетаем в косичку, прикрывая начинку. Смазываем взбитым желтком, посыпаем сахарной пудрой.

Выпекаем при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подаем теплыми — когда шоколад внутри еще слегка тянется!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

творог
рецепты
шоколад
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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