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24 июля 2026 в 11:16

Проще не придумаешь: нарезал, засыпал в сотейник, через 40 минут на тарелке — вкуснейшее рагу из цветной капусты

Фото: D-NEWS.ru
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Беру цветную капусту, картофель, кабачок и стручковую фасоль — и за 40 минут готовлю сытное овощное рагу, где каждый кусочек держит форму, а томатный соус обволакивает все ингредиенты. Получается густое, ароматное блюдо, которое одинаково хорошо и в горячем виде, и на следующий день.

Ингредиенты

Капуста цветная — 500 г, картофель — 250 г, кабачок — 220 г, фасоль стручковая — 150 г, перец сладкий красный — 160 г, морковь — 90 г, лук репчатый — 90 г, томаты в собственном соку — 250 г, вода — 100 мл, масло растительное рафинированное — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, паприка сладкая молотая — 1 ч. л., лавровый лист — 1 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, укроп — для подачи.

Как готовлю

Сначала разогреваю масло в сотейнике и обжариваю лук с морковью 4–5 минут до мягкости, чтобы овощи отдали аромат. Сразу добавляю паприку, перемешиваю и засыпаю картофель — важно не дать специи подгореть. Тем временем вливаю воду, кладу лавровый лист, соль и перец, накрываю крышкой и тушу 10 минут до полуготовности картофеля. Затем отправляю в сотейник цветную капусту, кабачок, сладкий перец и стручковую фасоль, заливаю измельченными томатами и аккуратно все перемешиваю.

Готовлю под крышкой еще 12–15 минут. Когда картофель и капуста легко прокалываются вилкой, но не разваливаются, добавляю измельченный чеснок, выключаю огонь и даю постоять 5 минут — так вкусы смешиваются, а укроп добавляет свежести перед подачей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Капуста размягчилась, но не развалилась в кашу, а кабачок дал нежность, за которую я и ценю летние овощи. Мой совет: подавайте это рагу с ломтем свежего хлеба — соус настолько хорош, что его хочется вымакать до последней капли.

Проверено редакцией
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