Никаких больше пончиков и оладий. Эти смаженки на сковороде готовятся за 15 минут — пышные, румяные, с корицей и хрустящей корочкой

Беру яблоки, кефирное тесто и корицу — и жарю на сковороде пышные смаженки, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные пончики с хрустящей корочкой, внутри — сочные яблочные кусочки, пропитанные ароматом корицы и ванили.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, яйцо, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка соли, чайная ложка соды, 3 яблока, столовая ложка корицы, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью, добавьте соду и муку, замесите мягкое тесто.

Яблоки очистите, нарежьте кубиками, смешайте с корицей. Тесто разделите на кусочки, раскатайте лепешки, на каждую положите яблочную начинку, защипните края, придавая форму круглых пирожков. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте смаженки с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой. Это блюдо станет вашим коронным десертом на завтрак или к чаю.

