Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:00

Никаких больше пончиков и оладий. Эти смаженки на сковороде готовятся за 15 минут — пышные, румяные, с корицей и хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яблоки, кефирное тесто и корицу — и жарю на сковороде пышные смаженки, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные пончики с хрустящей корочкой, внутри — сочные яблочные кусочки, пропитанные ароматом корицы и ванили.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, яйцо, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка соли, чайная ложка соды, 3 яблока, столовая ложка корицы, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью, добавьте соду и муку, замесите мягкое тесто.

Яблоки очистите, нарежьте кубиками, смешайте с корицей. Тесто разделите на кусочки, раскатайте лепешки, на каждую положите яблочную начинку, защипните края, придавая форму круглых пирожков. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте смаженки с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой. Это блюдо станет вашим коронным десертом на завтрак или к чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Семья и жизнь
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Не рецепт, а кулинарная алхимия — превращаю рис и яблоки в идеальный плов в съедобной тарелке
Общество
Не рецепт, а кулинарная алхимия — превращаю рис и яблоки в идеальный плов в съедобной тарелке
Зарядка для желудка: рецепт, который любят нутрициологи
Семья и жизнь
Зарядка для желудка: рецепт, который любят нутрициологи
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
рецепты
яблоки
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат осудил идею отправлять на СВО уволившихся из-за зарплаты силовиков
Мишустин встретился с президентом одной страны СНГ
В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время тренировок
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.