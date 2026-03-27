Прощай, шелуха! Купаю яйца в отваре — достаю коралловые крашенки, как из ювелирной лавки

Беру свеклу, морковь и уксус — и крашу пасхальные яйца в коралловый цвет без луковой шелухи и ее запаха.

Получается обалденная красота: яйца приобретают чистый, яркий кораллово-розовый оттенок, который смотрится нежно и изящно, а скорлупа после натирания маслом начинает сиять, как драгоценность.

Для приготовления вам понадобится: крупная свекла, 2-3 большие моркови, 1-2 столовые ложки уксуса 9%, растительное масло для блеска. Яйца отварите вкрутую. Из свеклы и моркови отдельно выжмите сок с помощью соковыжималки или натрите овощи на мелкой терке и отожмите через марлю. В глубокую миску налейте морковный сок (примерно половину стакана). Затем по 1 столовой ложке добавляйте свекольный сок, каждый раз перемешивая, пока цвет не станет насыщенным кораллово-красным. Добавьте уксус — он закрепит цвет.

Опустите горячие вареные яйца в полученный раствор и оставьте на 2–4 часа, периодически переворачивая для равномерного окрашивания. Затем достаньте яйца, промокните салфеткой и натрите растительным маслом для блеска. Этот способ дает чистый цвет без разводов и лишних запахов.

