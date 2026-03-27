27 марта 2026 в 09:35

Прощай, шелуха! Купаю яйца в отваре — достаю коралловые крашенки, как из ювелирной лавки

Фото: D-NEWS.ru
Беру свеклу, морковь и уксус — и крашу пасхальные яйца в коралловый цвет без луковой шелухи и ее запаха.

Получается обалденная красота: яйца приобретают чистый, яркий кораллово-розовый оттенок, который смотрится нежно и изящно, а скорлупа после натирания маслом начинает сиять, как драгоценность.

Для приготовления вам понадобится: крупная свекла, 2-3 большие моркови, 1-2 столовые ложки уксуса 9%, растительное масло для блеска. Яйца отварите вкрутую. Из свеклы и моркови отдельно выжмите сок с помощью соковыжималки или натрите овощи на мелкой терке и отожмите через марлю. В глубокую миску налейте морковный сок (примерно половину стакана). Затем по 1 столовой ложке добавляйте свекольный сок, каждый раз перемешивая, пока цвет не станет насыщенным кораллово-красным. Добавьте уксус — он закрепит цвет.

Опустите горячие вареные яйца в полученный раствор и оставьте на 2–4 часа, периодически переворачивая для равномерного окрашивания. Затем достаньте яйца, промокните салфеткой и натрите растительным маслом для блеска. Этот способ дает чистый цвет без разводов и лишних запахов.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Прямо с кожурой: творожно-мандариновый кулич — ароматный, влажный и без лишней возни
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Пирожки-треугольнички в яйце: копченая сливочность и ветчина в начинке — не оставят равнодушным никого
Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут
рецепты
Пасха
яйца
кулинария
Мария Левицкая
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
