Проректору Российской таможенной академии предъявили обвинения

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Проректору Российской таможенной академии (РТА) Залиму Керефову предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в крупном размере. Продажу запрещённых веществ он вел через даркнет, заявила представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий, ее слова приводит «Интерфакс».

Предъявлено обвинение проректору — директору центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, — сказала она.

Врадий пояснила, что Керефов приобрел два килограмма наркотиков и, расфасовав их на более мелкие объемы, начал продавать через даркнет. Следователи обнаружили семь закладок по информации, которую нашли в компьютерной технике проректора.

Кроме того, они установили место, где был произведен наркотик. В настоящее время там проводятся осмотры. В СКР также устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к работе нарколаборатории.

О задержании Керефова стало известно накануне. На основании собранных ФСБ материалов в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.