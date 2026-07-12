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12 июля 2026 в 15:16

Пропорции для идеальных творожных кексов: они как пружинки, ароматные и мягкие — ягоды берите любые сезонные

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашней выпечки без долгого замеса теста, всегда выручают творожные кексы. Благодаря творогу они получаются особенно нежными, а сезонные ягоды делают выпечку сочной и ароматной. Летом чаще всего добавляю клубнику, малину, смородину, чернику или вишню, но вкусно получается практически с любыми ягодами.

Главное — соблюдать пропорции и не переусердствовать с перемешиванием теста.

Для приготовления вам понадобится: творог — 250 г, яйца — 2 шт., сахар — 80 г, сливочное масло — 70 г, мука — 170 г, разрыхлитель — 10 г, соль — 1 щепотка, ванильный сахар — 10 г, любые сезонные ягоды — 120–150 г.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Формочки для кексов смажьте маслом или застелите бумажными капсулами. Творог соедините с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, солью и растопленным сливочным маслом, затем перемешайте до однородности.

Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно вмешайте ее в тесто. Оно должно получиться густым и медленно спадать с ложки. Ягоды обсушите, крупные разрежьте пополам, слегка обваляйте в небольшом количестве муки и быстро вмешайте в тесто. Разложите массу по формочкам, заполняя их примерно на две трети объема.

Выпекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить почти сухой. После выпечки оставьте кексы в форме на 10 минут, а затем переложите на решетку.

Личный опыт

Автору NEWS.ru Ольге Шмыревой больше всего нравятся такие кексы с черникой, малиной или вишней. Если использовать замороженные ягоды, лучше заранее дать им немного оттаять, убрать лишнюю влагу и добавить крахмал, тогда тесто останется воздушным, а мякиш получится мягким и упругим.

Проверено редакцией
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кексы
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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