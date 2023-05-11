Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли в реанимации В Петербурге пропавшую актрису Гридасову нашли избитой в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшую в Петербурге 63-летнюю актрису Марину Гридасову, известную по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», спустя 10 дней поисков нашли избитой в реанимации. Источник KP.RU рассказал, что на самом деле Гридасову привезли в больницу еще в день пропажи, но она находилась без сознания после нападения. По предварительным данным, актрису жестоко избили. Ее обнаружили раздетой в Апраксином дворе.

По предварительной информации, актрису жестоко избили. Ее нашли голой в Апраксином дворе. Артистку могли изнасиловать, эта версия сейчас проверяется. Ее не сразу опознали, потому что она была не в состоянии что-либо сказать. Находилась в реанимации. 9 мая впервые сама назвала фамилию — Гридасова, — отмечает источник.

Гридасова 1 мая на рассвете вышла из своей квартиры на Фонтанке в одном халате и кедах, оставив дома мобильный телефон. Она направилась в сторону набережной. Сосед актрисы предположил, что она могла выйти в круглосуточный магазин. Он уточнил, что провалов в памяти у Гридасовой никогда не было. Соседи вызвали участкового после исчезновения актрисы. С этого момента были начаты поиски, к ним подключились волонтеры «ЛизаАлерт».

На данный момент в больницу к Гридасовой должны приехать родственники из Твери. Подруги актрисы, которые пока не могут ее навестить, подчеркивают, что через несколько дней ее обещают перевести в обычную палату. Они отмечают, что у нее сотрясение мозга и сломана челюсть, из-за чего актриса с трудом говорит.

Маша очень интересная, талантливая, отзывчивая, добрая. Поэтому полгорода стоит на ушах. Вероятно, ее могли затащить на Апрашку и там избить. Она живет напротив Сенного рынка, это все рядом. Но Маша всегда делала покупки в других магазинах, не на рынках, — рассказали близкие Гридасовой.

28 апреля в Краснодарском крае пропали двое аниматоров, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Они возвращались домой с мероприятия. Когда они ехали в Усть-Лабинск на белом Hyundai Grandeur, автомобиль попал в яму, в результате чего оказалось повреждено колесо. По имеющимся данным, несколько мужчин предложили аниматорам помощь. Позже автомобиль, на котором ехали пропавшие, нашли. Были задержаны двое подозреваемых — 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян. Мужчины признались в убийстве и рассказали, что тела закопали в лесополосе.