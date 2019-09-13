https://static.news.ru/photo/acd7eca4-d574-11e9-a3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Гособвинитель во время прений в Тверском суде запросила наказание для Павла Устинова. 12 сентября началось рассмотрение дела о применении опасного для здоровья насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК) на акции 3 августа.

По версии обвинения, подсудимый оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор запросила шесть лет колонии общего режима, — сказала пресс-секретарь суда.

Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в митинге, а просто стоял в стороне и ожидал встречи с другом.

5 августа Пресненский суд отправил его под стражу.

Ранее News.ru писал о том, что суд вынес приговор фигуранту дела о массовых беспорядках Кириллу Жукову.