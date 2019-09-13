Гособвинитель во время прений в Тверском суде запросила наказание для Павла Устинова. 12 сентября началось рассмотрение дела о применении опасного для здоровья насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК) на акции 3 августа.
По версии обвинения, подсудимый оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
Прокурор запросила шесть лет колонии общего режима, — сказала пресс-секретарь суда.
Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в митинге, а просто стоял в стороне и ожидал встречи с другом.
5 августа Пресненский суд отправил его под стражу.
Ранее News.ru писал о том, что суд вынес приговор фигуранту дела о массовых беспорядках Кириллу Жукову.