https://static.news.ru/photo/25139a00-c009-11e9-8307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Представители Лётно-исследовательского института имени Громова несколько раз обращались в прокуратуру в связи со свалкой рядом с аэропортом Жуковский. Об этом сообщили в руководстве воздушной гавани.

Последнее обращение, по словам одного из руководителей аэропорта Евгения Солодилина, было отправлено в ведомство в июле 2019 года. Он пояснил, что прокуроры отреагировали на все сигналы ЛИИ.

Насколько нам известно, проводились проверки, — отметил он.

Учёные, в частности, сообщали властям, что вокруг аэропорта достаточно увеличено скопление птиц, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что вывод о влиянии мусорных свалок, которые находятся рядом с аэропортом Жуковский, на его орнитологическую безопасность может быть озвучен 16 августа, сразу же после проверки межведомственной комиссией. Об этом сообщил зампред правительства, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.