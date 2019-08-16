Представители Лётно-исследовательского института имени Громова несколько раз обращались в прокуратуру в связи со свалкой рядом с аэропортом Жуковский. Об этом сообщили в руководстве воздушной гавани.
Последнее обращение, по словам одного из руководителей аэропорта Евгения Солодилина, было отправлено в ведомство в июле 2019 года. Он пояснил, что прокуроры отреагировали на все сигналы ЛИИ.
Насколько нам известно, проводились проверки, — отметил он.
Учёные, в частности, сообщали властям, что вокруг аэропорта достаточно увеличено скопление птиц, передаёт «
Ранее News.ru писал, что вывод о влиянии мусорных свалок, которые находятся рядом с аэропортом Жуковский, на его орнитологическую безопасность может быть озвучен 16 августа, сразу же после проверки межведомственной комиссией. Об этом сообщил зампред правительства, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.