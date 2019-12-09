https://static.news.ru/photo/d90ee5a2-1a57-11ea-92da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В различных регионах России, на территории которых предприниматели испытывают на себе давление силовиков, прокуратура проведёт рейды по факту соответствующих жалоб. Об этом журналистам сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Он лично в 2019 году уже провёл приём бизнесменов во Владивостоке и Екатеринбурге. Одним из итогов встреч стал выезд сотрудников прокуратуры в Челябинск с комплексной проверкой. По словам Чайки, на 2020 год запланировали несколько аналогичных мероприятий.

Также генпрокурор рассказал, что проблема силового давления в настоящее время никак не уходит с повестки и проходит лейтмотивом по жалобам предпринимателей.

Только в 2019 году прокурорами отменено 130 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей. Кроме того, из 220 рассмотренных в этом году судами ходатайств об избрании арестов бизнесменам практически каждое десятое не было поддержано прокурорами и не удовлетворено судами, — цитирует Чайку «Коммерсант».

Он отметил, что прокуроры поставили вопрос о предельной серьёзной ответственности возбуждавших эти дела следователей, однако на данный момент реакции на это не последовало.

Ранее NEWS.ru писал, что по космодрому Восточный с начала строительства (2010 год) было возбуждено 163 уголовных дела. Данная информация актуальна на ноябрь 2019 года с учётом соединения и выделения расследований в отдельное производство. Об этом 9 декабря журналистам сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.