https://static.news.ru/photo/3cfc7172-bab5-11e9-a055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Во время несогласованной с властями акции протеста, которая прошла 27 июля в Москве, полиция ошибочно задержала 37 подростков. Об этом говорится в ответе московской прокуратуры на запрос кандидата в депутаты Мосгордумы и детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича.

В отношении 37 несовершеннолетних участие в несогласованной акции не подтвердилось, — сообщает РБК со ссылкой на официальный ответ ведомства.

Всего по итогам этой акции в отделения полиции доставили 76 несовершеннолетних, на 32 подростков составили административные протоколы за «нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Как писал News.ru, журналистке Reuters Марии Цветковой, которую задержали на несанкционированном митинге 27 июля, вручили повестку в военкомат. По её мнению, власти приказали пробивать по всем базам задержанных на акциях 27 июля и 3 августа в Москве, чтобы запугать людей. Человек, отдавший ей повестку, сказал, что выполнил «абсурдный приказ начальства».