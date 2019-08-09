https://static.news.ru/photo/afd361b6-ba9b-11e9-8a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Журналистке Reuters Марии Цветковой, которую задержали на несанкционированном митинге 27 июля, вручили повестку в военкомат.

Я считала, что меня трудно удивить, но тут пришла повестка в военкомат, адресованная Марию Владимировичу Цветкову, — написала журналистка в Facebook .

По её мнению, власти приказали пробивать по всем базам задержанных на акциях 27 июля и 3 августа в Москве, чтобы запугать людей. Человек, отдавший ей повестку, сказал, что выполнил «абсурдный приказ начальства».

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов, писал News.ru.