09 декабря 2025 в 14:55

Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный осужденным за мошенничество с продажей квартиры, принадлежавшей народной артистке РФ Ларисе Долиной, сообщили ТАСС в Балашихинском городском суде, который рассматривал дело. Ведомство направило апелляционное представление.

В суд поступило апелляционное представление прокурора на приговор Анжеле Цырульниковой и остальным осужденным по делу, — уточнили в судебном органе.

Приговор также обжаловали адвокаты осужденных. Таким образом, решение суда первой инстанции будет пересматриваться в вышестоящей инстанции.

Ранее Долина сделала неожиданное заявление, пообещав полностью компенсировать средства за московскую квартиру Полине Лурье. Исполнительница подчеркнула, что хочет быть честной перед самой собой. По словам Долиной, это единственный выход и единственно правильное решение.

До этого директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что певица впала в депрессию из-за квартирного скандала и начала принимать таблетки. Он поблагодарил коллег за поддержку и выразил недоумение по поводу нападок на артистку, отметив, что она не сама выносила итоговое судебное решение.

