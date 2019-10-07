Генеральная прокуратура за 2019 год выявила больше 100 летних лагерей, работающих без необходимых документов.
Эту информацию сообщила прокурор управления по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних ГУ по надзору за соблюдением федерального законодательства Генпрокуратуры Екатерина Кривонис. Она отметила, что показатель остаётся примерно одинаковым каждый год, передаёт
Ранее их было 140, в этом — 100, — заключила она.
Как ранее писал News.ru, Генеральная прокуратура считает, что причиной случившегося в палаточном лагере для детей «Холдоми» в Хабаровском крае пожара стала некачественная проверка места перед его открытием.
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