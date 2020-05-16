Прокуратура Карачаево-Черкесии проверит отказ в выплатах

https://static.news.ru/photo/919ac3be-978c-11ea-b918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карачаево-Черкесии началась проверка информации о вероятных нарушениях прав работников Прикубанской центральной районной больницы. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что речь идёт о начислении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом. По информации, появившейся в Интернете, руководство больницы заявило, что никакие выплаты медработникам не положены. Кроме того, им отказались выдавать средства защиты.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщил «МК» со ссылкой на местную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что сотрудники Прикубанской центральной районной больницы написали заявление в прокуратуру после собрания, в ходе которого руководство лечебного заведения в грубой форме отказалось выполнять законные требования медиков. Их попросили «закрыть рты».

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, работники наркологического диспансера, перепрофилированного для лечения больных с коронавирусной инфекцией, пожаловались на невыплату зарплат и президентских надбавок.