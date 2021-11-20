В ГД внесли проект о запрете упоминания национальности преступника в СМИ

Парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить публикацию в СМИ информации о национальности правонарушителей. Документ есть в электронной базе данных ГД, он подразумевает поправки в 4-ю статью федерального закона «О средствах массовой информации». Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда конфликтов, связанных с драками в Москве.

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений, — говорится в законопроекте.

Ситуация с распространением в СМИ информации о национальности правонарушителей привлекла внимание после того, как в Москве произошло несколько драк. В частности, когда в Новой Москве несколько человек напали на мужчину с ребёнком, полиции пришлось уточнять, что подозреваемые — граждане России.

В связи с этим парламент Чечни предложил законодательно закрепить запрет упоминания в прессе национальности преступников. По мнению парламентариев республики, трансляция этих сведений формирует негативное отношение к определённой этнической, конфессиональной группе или отдельным лицам внутри этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насилию против них.

Запрет на данные упоминания поддержал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. В Совфеде, в свою очередь, предложили заменять информацию о национальности данными о гражданстве правонарушителя, сославшись на отсутствие в паспорте графы «национальность».