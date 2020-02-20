https://static.news.ru/photo/b169d202-53c1-11ea-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fan Peishen/XinHua/Global Look Press

Россельхознадзор запретил ввозить из Китая животноводческую продукцию в посылках, ручной клади и багаже. Такое решение принято для защиты территории РФ от заноса коронавируса, африканской чумы свиней и ящура.

Усилить контроль за прибывающими в РФ транспортными средствами с животноводческими грузами с территории КНР, обеспечить в пунктах пропуска на госгранице РФ контроль за недопущением ввоза из КНР в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров, — цитирует ТАСС письмо руководителя Россельхознадзора начальникам территориальных управлений.

Как писал NEWS.ru, Россельхознадзор сообщил о достижении договорённости об условиях транспортировки российской продукции животноводства в Китай. Отмечается, что поставки могут осуществляться транзитом через железнодорожные пункты пропуска Китая. Ветеринарный контроль мясо будет проходить в конечных станциях назначения — городах Чунцин и Чэнду.

Число заражённых коронавирусом по всему миру насчитывает уже более 75 тыс. человек. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек. Всего жертвами болезни стали более 2 тыс. пациентов, трое из них — за пределами Китая.