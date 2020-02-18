https://static.news.ru/photo/ee387c70-5249-11ea-9456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Россельхознадзор сообщил о достижении договоренности об условиях транспортировки российской продукции животноводства в Китай.

В настоящее время стали возможны транзитные поставки российской продукции животного происхождения железнодорожным транспортом, — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Отмечается, что поставки могут осуществляться транзитом через железнодорожные пункты пропуска Китая. Ветеринарный контроль мясо будет проходить в конечных станциях назначения — городах Чунцин и Чэнду.

Как писал NEWS.ru ранее, КНР и Россия заключили торговое соглашение о поставке в Китай оленьего и коровьего мяса, пантов и рогов. Решение было принято на восьмом заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао.