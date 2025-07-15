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15 июля 2025 в 14:24

Эта фишка с черносливом — просто обалдеть! Делаю мясо так, и все в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясо с черносливом — это сытное и ароматное блюдо, которое сочетает нежность говядины с кисло-сладким вкусом сухофруктов. Оно готовится просто, но получается очень вкусным и подойдет для семейного ужина. Чернослив придает мясу особый аромат и делает его более сочным.

Ингредиенты:

  • лук — 200–250 г;
  • морковь — 1 крупная;
  • мякоть говядины — 600 г;
  • чернослив — 1 горсть;
  • соль — 2/3–1 ч. л.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте, морковь натрите на терке и потушите в небольшом количестве воды на среднем огне под крышкой.
  2. Пока овощи тушатся, нарежьте мясо и добавьте его в сотейник.
  3. Чернослив промойте и положите к мясу.
  4. Добавьте 1/2 стакана кипятка, посолите и тушите до мягкости мяса.
  5. Лучше использовать кислый чернослив — он лучше сочетается с мясом, чем сладкий.

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мясо
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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