Эта фишка с черносливом — просто обалдеть! Делаю мясо так, и все в восторге

Мясо с черносливом — это сытное и ароматное блюдо, которое сочетает нежность говядины с кисло-сладким вкусом сухофруктов. Оно готовится просто, но получается очень вкусным и подойдет для семейного ужина. Чернослив придает мясу особый аромат и делает его более сочным.
Ингредиенты:
- лук — 200–250 г;
- морковь — 1 крупная;
- мякоть говядины — 600 г;
- чернослив — 1 горсть;
- соль — 2/3–1 ч. л.
Приготовление:
- Лук нарежьте, морковь натрите на терке и потушите в небольшом количестве воды на среднем огне под крышкой.
- Пока овощи тушатся, нарежьте мясо и добавьте его в сотейник.
- Чернослив промойте и положите к мясу.
- Добавьте 1/2 стакана кипятка, посолите и тушите до мягкости мяса.
- Лучше использовать кислый чернослив — он лучше сочетается с мясом, чем сладкий.
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