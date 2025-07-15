Эта фишка с черносливом — просто обалдеть! Делаю мясо так, и все в восторге

Эта фишка с черносливом — просто обалдеть! Делаю мясо так, и все в восторге

Мясо с черносливом — это сытное и ароматное блюдо, которое сочетает нежность говядины с кисло-сладким вкусом сухофруктов. Оно готовится просто, но получается очень вкусным и подойдет для семейного ужина. Чернослив придает мясу особый аромат и делает его более сочным.

Ингредиенты:

лук — 200–250 г;

морковь — 1 крупная;

мякоть говядины — 600 г;

чернослив — 1 горсть;

соль — 2/3–1 ч. л.

Приготовление:

Лук нарежьте, морковь натрите на терке и потушите в небольшом количестве воды на среднем огне под крышкой. Пока овощи тушатся, нарежьте мясо и добавьте его в сотейник. Чернослив промойте и положите к мясу. Добавьте 1/2 стакана кипятка, посолите и тушите до мягкости мяса. Лучше использовать кислый чернослив — он лучше сочетается с мясом, чем сладкий.

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