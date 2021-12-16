Признавшемуся в убийстве депутату Редькину предъявили ещё одно обвинение

Миллионеру и депутату Заксобрания Камчатского края Ивану Редькину, застрелившему человека, предъявили обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону. В августе парламентарий признался, что случайно застрелил жителя посёлка Озерновский, приняв его за медведя.

Злоумышленнику в дополнение к ранее предъявленному обвинению в убийстве мужчины органом следствия предъявлено обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства (п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ), — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 2 августа Редькин без соответствующего разрешения выследил и застрелил бурого медведя в месте, непредназначенном для охоты. После этого он на снегоболотоходе отправился в район свалки посёлка Озерновского, где через люк с помощью тепловизионного прицела выследил ещё одну цель для поражения. В результате одна из его пуль попала в 30-летнего местного жителя, который собирал на свалке металлолом. Мужчина скончался в больнице.

В СК также пояснили, что ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности обвиняемого оценивается в 60 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась версия, что Редькин упражнялся в стрельбе на месте происшествия и при этом был пьян.

Сам депутат рассказывал, что приехал на свалку, чтобы отпугнуть бродившего там медведя, который мог напасть на местных жителей. По его словам, он стрелял в сумерках, а позднее узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы получил ранение мужчина, впоследствии умерший в больнице. Он также заявил о готовности понести наказание за содеянное и снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание. Представитель Редькина добавила, что он намерен помочь семье погибшего материально. Однако супруга убитого утверждала, что с ней никто не связывался по этому поводу и даже не выразил соболезнования.