Признавшемуся в убийстве депутату предъявили обвинение

Депутату Заксобрания Камчатского края Ивану Редькину предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, — говорится в сообщении ведомства.

В СКР добавили, что установление обстоятельств преступления продолжается, проводятся следственные действия по сбору доказательств.

Вместе с тем проверяется версия о совершении убийства по неосторожности.

Признание депутата 10 августа распространила его представитель. По словам Редькина, он случайно застрелил 30-летнего жителя посёлка Озерновский. Парламентарий утверждал, что стрелял в медведя, бродившего по свалке. В СМИ появилась версия, что Редькин упражнялся в стрельбе на месте происшествия и при этом был пьян.

Депутат заявил о готовности понести наказание за содеянное и снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание. Представитель Редькина добавила, что он намерен помочь семье погибшего материально. Однако супруга убитого утверждает, что с ней никто не связывался по этому поводу и даже не выразил соболезнования. О том, что в деле замешан депутат, она узнала только из СМИ. В настоящее время Редькин находится под домашним арестом.